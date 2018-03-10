"Рубин" победил "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 марта. Казанский "Рубин" со счетом 1:0 обыграл "Тосно" из Ленинградской области в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча состоялась в Саранске.

Единственный гол на 76-й минуте забил Вячеслав Подберезкин, который впервые отличился за "Рубин" после перехода из "Краснодара" в зимнее трансферное окно.

Матч должен был пройти на стадионе "Петровский" в Санкт- Петербурге, где "Тосно" проводит домашние встречи, но в связи с установлением в городе аномально низких температур игра была перенесена в Саранск.

В турнирной таблице "Рубин" поднялся на восьмое место, набрав 27 очков, "Тосно" с 23 очками идет 13-м.

В следующем туре "Рубин" 17 марта примет московский "Спартак", "Тосно" в тот же день сыграет с махачкалинским "Анжи".

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