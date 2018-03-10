Российские фигуристы победили во всех дисциплинах на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 10 марта. Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира, который проходил в Софии. В заключительный соревновательный день 13-летняя Александра Трусова стала первой в соревнованиях одиночниц, получив по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла.

Судьи оценили технические элементы в прокате Трусовой на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом. Победившая на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россиянка Алина Загитова получила за свой прокат на Играх 81,62 балла за технику. Евгения Медведева по итогам произвольной программы на Олимпиаде в Южной Корее была оценена на 79,18 балла в технической части.

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В ходе исполнения произвольной программы Трусова впервые в истории исполнила два четверных прыжка - сальхов и тулуп, при этом судьи посчитали, что оба элемента были исполнены россиянкой чисто. Трусова на данный момент является единственной фигуристкой, которая исполняет прыжки в четыре оборота на соревнованиях. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

Второе место заняла 14-летняя россиянка Алена Косторная (207,39). На третьей позиции - японка Мако Ямасита (195,17). 17-летняя россиянка Станислава Константинова стала четвертой (186,35).

Текущий сезон является вторым в карьере Трусовой, она впервые принимает участие в международных турнирах. В феврале 2017 года спортсменка выступила на юниорском чемпионате России, заняв четвертое место, в текущем сезоне Трусова не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров. Трусова и Косторная являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

Состязания одиночниц завершили соревновательную часть юниорского чемпионата мира в Софии, российские фигуристы завоевали на турнире золотые медали во всех дисциплинах. В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (второе и третье места у других россиян - Полины Костюкович и Дмитрия Ялина, а также у Анастасии Мишиной и Александра Галямова), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин первенствовали в состязании танцевальных дуэтов (бронзу здесь выиграли Арина Ушакова и Максим Некрасов). 18-летний Алексей Ерохов, который также является воспитанником Тутберидзе, показал лучший результат среди мужчин (россиянин Артур Даниэлян стал вторым).