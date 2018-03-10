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Горшков назвал фантастическим результат российских фигуристов на юниорском ЧМ

Спорт
10 марта, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Россияне завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира, который проходил в Софии

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы на юниорском чемпионате мира продемонстрировали фантастический результат, завоевав девять из 12 наград. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира, который проходил в Софии.

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"Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира. Девять медалей из 12 - просто фантастический результат, - сказал Горшков. - Я поздравляю всю нашу юниорскую команду, всех наших спортсменов и, конечно же, их тренеров".

В заключительный соревновательный день 13-летняя Александра Трусова стала первой в соревнованиях одиночниц, получив по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла. Во время проката она смогла чисто исполнить два прыжка в четыре оборота. Судьи оценили технические элементы в прокате Трусовой на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом. Техническая оценка победившей на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россиянки Алины Загитовой равнялась 81,62 балла.

"В истории женского одиночного катания впервые были исполнены два четверных прыжках в произвольной программе, для юниорских соревнований это рекордная сумма баллов", - подчеркнул Горшков.

Состязания одиночниц завершили соревновательную часть юниорского чемпионата мира в Софии, российские фигуристы завоевали на турнире золотые медали во всех дисциплинах. В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (второе и третье места у других россиян - Полины Костюкович и Дмитрия Ялина, а также у Анастасии Мишиной и Александра Галямова), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин первенствовали в состязании танцевальных дуэтов (бронзу здесь выиграли Арина Ушакова и Максим Некрасов). 18-летний Алексей Ерохов, который также является воспитанником Тутберидзе, показал лучший результат среди мужчин (россиянин Артур Даниэлян стал вторым).

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