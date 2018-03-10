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Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире

Спорт
10 марта, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Россиянка в ходе произвольного проката выполнила четверные сальхов и тулуп, при этом судьи посчитали, что оба элемента были исполнены спортсменкой чисто

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Александра Трусова

Александра Трусова

© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 10 марта. Российская фигуристка Александра Трусова, являющаяся воспитанницей тренера Этери Тутберидзе, стала первой в истории, кому удалось чисто исполнить два прыжка в четыре оборота на соревнованиях. 13-летней россиянке удалось выполнить данные элементы в ходе проката произвольной программы на юниорском чемпионате мира в болгарской Софии.

Трусова в ходе произвольного проката выполнила четверные сальхов и тулуп, при этом судьи посчитали, что оба элемента были исполнены россиянкой чисто. Это помогло ей одержать победу на турнире, набрав в сумме 225,52 балла. Трусова на данный момент является единственной фигуристкой, которая исполняет прыжки в четыре оборота на соревнованиях. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

Текущий сезон является вторым в карьере Трусовой, она впервые принимает участие в международных турнирах. В феврале 2017 года спортсменка выступила на юниорском чемпионате России, заняв четвертое место, в текущем сезоне Трусова не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров.

Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира, который проходил в Софии. Россияне завоевали девять наград из 12.

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