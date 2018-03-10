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Австриец Хеммерле выиграл этап Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве

Спорт
10 марта, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Второе место занял двукратный олимпийский чемпион француз Пьер Вольтье. Третьим стал итальянец Омар Визинтин

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Алессандро Хеммерле

Алессандро Хеммерле

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Австриец Алессандро Хеммерле стал победителем этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве.

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Второе место занял двукратный олимпийский чемпион француз Пьер Вольтье. Третьим стал итальянец Омар Визинтин. Российские сноубордисты Василий Локтев-Загорский и Даниил Дильман завершили выступление на стадии 1/8 финала.

В женских соревнованиях победительницей стала чешка Ева Самкова. Второе место заняла француженка Нелли Моанн-Локко, третье - олимпийская чемпионка итальянка Микелла Мойоли. В финале девушки стартовали трижды: первый заезд был остановлен сразу из-за не одновременного открытия калиток на стартовой решетке, второй заезд выиграла Самкова, однако сборная Франции, три представительницы которой участвовали в финале, подала протест, утверждая, что калитки вновь открылись не в одно время. Россиянки Екатерина Локтева- Загорская, Анастасия Привалова и Кристина Пауль завершили выступление на стадии 1/8 финала.

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу впервые проходит в Москве. Россия принимала соревнования в третий раз, в 2013 году этап Кубка мира по сноуборд-кроссу прошел в Сочи, в 2016 году - в Челябинской области. В воскресенье пройдут командные соревнования.

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