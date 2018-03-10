Футболист "Рубина" Попов пропустит матч со "Спартаком" из-за условий контракта

ТАСС, 10 марта. Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что болгарский полузащитник команды Ивелин Попов пропустит матч 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги против московского "Спартака" из-за условий контракта. Слова Бердыева приводит пресс-служба казанского клуба.

В начале февраля Попов на правах аренды перешел в "Рубин" из "Спартака". Футболист провел за казанский клуб два матча и забил один гол.

"Попов не имеет права играть со Спартаком", - сказал Бердыев.

Встреча между "Рубином" и "Спартаком" состоится 17 марта в Казани.