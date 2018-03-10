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Тарасова: ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катание

Спорт
10 марта, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Российские фигуристы завоевали девять из 12 наград на чемпионате мира среди юниоров в Софии, одержав победы во всех четырех дисциплинах

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Заслуженный тренер СССР, тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР, тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ученики Этери Тутберидзе, в числе которых и Александра Трусова, впервые в истории исполнившая два четверных прыжка в одной программе, являются ориентиром для всего мирового фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала тренер Татьяна Тарасова.

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Российские фигуристы завоевали девять из 12 наград на чемпионате мира среди юниоров в Софии, одержав победы во всех четырех дисциплинах. В заключительный соревновательный день золотую награду завоевала 13-летняя Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на соревнованиях.

"Просто восторг! Дети катались потрясающе, это большой успех, - сказала Тарасова. - Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они - первооткрыватели, а им всегда почет и уважение".

"Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Еще раз хочется поздравить эту группу [Этери Тутберидзе], потому что она впереди всех. Они бегут и тянут за собой весь земной шар", - добавила Тарасова.

Ученицами Тутберидзе также являются Алина Загитова и Евгения Медведева, которые заняли первое и второе место соответственно на завершившихся недавно Олимпийских играх в Пхёнчхане. Тренируется у специалиста и Алексей Ерохов, который на турнире в Софии стал первым в мужском одиночном катании.

"С таким детьми не пропадем, - отметила Тарасова. - И, главное, с такими тренерами! Я их поздравляю".

Риск оправдан

Собеседница агентства напоминала, что путь Трусовой к чистому исполнению двух четверных прыжков в одной программе был непростым. В феврале, в финале Кубка России она исполнила четверной сальхов, однако очень опасно упала после исполнения четверного тулупа. По мнению собеседницы агентства, возрастающий риск получить травму не сможет остановить прогресс в фигурном катании. "Спорт не может стоять на месте и пробуксовывать", - подчеркнула она.

"Сможет ли она исполнять их на взрослом уровне? Подождите, будем жить и увидим. Тренеры сделали открытие, научили ее, а теперь для них задача - сохранить", - отметила она.

Второе место на чемпионате мира среди юниоров в женском одиночном катании также заняла воспитанница Тутберидзе - Алена Косторная.

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