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Российский шахматист Крамник победил Грищука в первом туре турнира претендентов

Спорт
10 марта, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Другой представитель России Сергей Карякин уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Алексей Насыров/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами победил соотечественника Александра Грищука в рамках первого тура турнира претендентов на шахматную корону, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В других партиях американец Фабиано Каруана победил соотечественника Уэсли Со, армянин Левон Аронян сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, другой россиянин Сергей Карякин белыми фигурами уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. В следующем туре, который пройдет в воскресенье, Грищук сыграет с Со, Дин Лижэнь - с Каруаной, Мамедьяров - с Ароняном, Крамник - с Карякиным.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 13, 17, 21 и 25 числа. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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Крамник, Владимир Борисович Карякин, Сергей Александрович
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