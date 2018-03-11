"Спартак" сыграет со "СКА-Хабаровском" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Три матча в Ростове-на-Дону, Грозном и Москве пройдут в воскресенье в 22-м туре чемпионата России по футболу. Свои встречи проведут претенденты на медали - "Зенит", ЦСКА и "Спартак".

Чемпионы страны, в отличие от конкурентов, уже выбыли из борьбы в Лиге Европы и имели целую неделю на подготовку к домашнему матчу с аутсайдером - "СКА-Хабаровском". В прошлом сезоне хабаровчане еще в статусе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) победили подопечных Массимо Карреры в Кубке России (1:0), а в первом круге нынешнего чемпионата команды сыграли вничью - 0:0. Обе встречи прошли в Хабаровске, на своем поле "Спартак" с хабаровчанами пока не играл.

"СКА-Хабаровск" занимает последнее место, набрав лишь 12 очков и потерпев семь поражений подряд. В конце февраля дальневосточники уступили и в домашнем матче Кубка России ярославскому "Шиннику" - в серии пенальти. Фактически лишившись шансов на сохранение места в элите, хабаровский клуб под руководством Рината Билялетдинова в концовке чемпионата наигрывает молодежь.

"Спартаку" терять очки с аутсайдером нельзя, команда продолжает надеяться на сохранение чемпионского титула, хотя отставание от "Локомотива" составляет восемь очков. У Карреры вновь много травмированных игроков, среди которых защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Георгий Тигиев и Сердар Таски, вновь получил повреждение и форвард Зе Луиш. Итальянский специалист подтвердил, что можно ждать в основном составе алжирского новичка Софьяна Ханни.

"Спартак" неделю назад сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0), прервав серию из пяти побед в чемпионате. В феврале красно-белые дважды сыграли с испанским "Атлетиком" в Лиге Европы (1:3, 2:1).

Матч пройдет на столичной "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Карпин против "Зенита"

В 14:00 мск новый клуб бывшего наставника "Спартака" Валерия Карпина "Ростов" сыграет с "Зенитом". Обе команды не лучшим образом начали новый год - южане проиграли "Краснодару" (1:3), "Зенит" же довольствовался домашней ничьей с "Амкаром" (0:0) в скандальном матче с тремя удалениями. К тому же "Зенит" потерпел два гостевых поражения в Лиге Европы - от "Селтика" (0:1) и "Лейпцига" (1:2).

В Саксонии "Зенит" сыграл в минувший четверг, лишь в концовке благодаря мячу Доменико Кришито сумев добиться достойного результата. Манчини же вновь удивил нестандартной оценкой матча, заявив, что в ее концовке на поле играли лишь четыре защитника. В чем-то итальянец прав - атакующая игра "Зенита" с каждой встречей становится все более блеклой.

В Ростове-на-Дону не сыграют три дисквалифицированных игрока "Зенита" - Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин. После поражения от "Лейпцига" "Зенит" остался в Германии готовиться к игре с "Ростовом", которому предстоит борьба за выживание.

Карпин строит в Ростове-на-Дону новую команду, хотя и по прежней схеме с тремя центральными защитниками, которую практиковал и его предшественник Леонид Кучук. В случае победы ростовчане могут подняться на восьмое место в таблице.

Встреча пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на- Дону, главный арбитр - Алексей Еськов из Москвы. В первом круге в Санкт-Петербурге команды сыграли вничью - 0:0.

ЦСКА приехал в Грозный

В 16:30 мск грозненский "Ахмат" примет ЦСКА, который в минувший четверг также проиграл свой матч Лиги Европы - на своем поле французскому "Лиону" (0:1). Проблемы в атаке и с реализацией голевых моментов наставнику армейцев Виктору Гончаренко решить пока не удается - даже после возвращения в команду Ахмеда Мусы. В обороне же не сыграют травмированные Виктор Васин, Марио Фернандес и Георгий Щенников. Нехватка игроков в центре обороны и у "Ахмата" - дисквалифицированы Андрей Семенов и Родолфо.

Из пяти предыдущих гостевых матчей чемпионата ЦСКА смог победить лишь в одном - с казанским "Рубином" (1:0). Грозненский клуб же после прихода на пост главного тренера Михаила Галактионова дома еще не проигрывал, одержав две победы и сыграв вничью с "Зенитом" (0:0).

33-летний Галактионов против ЦСКА командой еще не руководил - в первом круге "Ахмат" победил армейцев в Москве со счетом 1:0 под руководством Олега Кононова. Решающий мяч забил Заур Садаев не без скандала - чуть ранее мяч вышел за пределы поля, однако арбитры этого не заметили.

Предстоящая встреча состоится на "Ахмат-Арене" в Грозном, главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова- на-Дону.

22-й тур стартовал в пятницу, когда "Амкар" проиграл "Арсеналу" (0:2). В субботу "Уфа" победила "Анжи" - 3:2, "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" (0:0), тогда как "Тосно" уступил "Рубину" (0:1). Завершится тур в понедельник матчем между "Уралом" и "Локомотивом".

В чемпионате России по футболу лидирует "Локомотив" - 46 очков (21 матч). 40 очков у "Краснодара" (22), по 38 очков у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА, которые провели по 21-й игре.