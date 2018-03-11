Японская конькобежка Такаги выиграла золото чемпионата мира в классическом многоборье

ТАСС, 11 марта. Японка Михо Такаги завоевала золото на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который проходит в Амстердаме.

Заключительную дистанцию на 5000 метров выиграла голландка Ирен Вюст, показав время 7 минут 26,85 секунды. Второй стала чешка Мартина Сабликова (7.28,17), третье место заняла голландка Аннук ван дер Вейден (7.29,12). Такаги показала четвертый результат - 7.29,93.

По итогам четырех дистанций Такаги набрала 166,905 балла. Второй стала Вюст (167,758), третьей - ван дер Вейден (169,840). Россиянки Евгения Лаленкова (126,559) и Юлия Скокова (127,867) не выступали на заключительной дистанции. В общем зачете они стали 10-й и 15-й соответственно.

Такаги завоевала золото (командная гонка), серебро (1500 м) и бронзу (1000 м) на Играх в Пхёнчхане.

На чемпионате мира участники преодолевают по четыре дистанции - 500, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 3000 м у женщин и 10000 м у мужчин. Победители определяются по наименьшему количеству очков, заработанных после каждого старта.

Мужской турнир завершится в воскресенье.