Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил шайбу и победный буллит в матче с "Монреалем"

ТАСС, 11 марта. "Тампа" обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Тайлер Джонсон (14-я минута) и российский нападающий Никита Кучеров (54), который также стал автором победного буллита. У гостей отличились Арттури Лехконен (5) и Алекс Гальченюк (23).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Кучеров лидирует в списке бомбардиров лиги, на его счету 88 (34+54) очков в 67 матчах. На счету Сергачева 34 (8+26) очка.

В другом матче "Бостон" на своей площадке обыграл "Чикаго" со счетом 7:4. В составе проигравших результативной передачей отметился российский нападающий Артем Анисимов, набрав 27-е очко в сезоне (19+8).

Также состоялись матчи "Баффало" - "Вегас" (1:2 после буллитов) и "Филадельфия" - "Виннипег" (2:1).