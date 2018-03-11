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Карякин надеется найти свою игру после поражения на старте турнира претендентов

Спорт
11 марта, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В первом туре российский шахматист уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 11 марта. Российский шахматист Сергей Карякин, проигравший в первом туре турнира претендентов Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана считает, что у него будут шансы на победу в соревновании, если он сможет найти свою игру. Об этом он сказал на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на странице в Facebook компании-организатора турнира World Chess.

Турнир претендентов стартовал в субботу в Берлине. В других партиях российский гроссмейстер Владимир Крамник победил соотечественника Александра Грищука, американец Фабиано Каруана обыграл другого представителя США Уэсли Со, армянин Левон Аронян сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

"Возможно, до начала турнира я был более оптимистичен, чем сейчас. Но турнир будет длиться долго, и я надеюсь, что у меня еще будут некоторые шансы [на победу]. Для этого мне нужно найти свою игру. В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске я тоже слабо начал, но в итоге занял второе место и даже боролся за победу", - сказал Карякин.

В следующем туре, который пройдет в воскресенье, Грищук сыграет с Со, Дин Лижэнь - с Каруаной, Мамедьяров - с Ароняном, Крамник - с Карякиным.

Турнир пройдет в два круга и продлится до 27 марта. Победитель в ноябре сыграет в матче за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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