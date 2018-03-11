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Российская горнолыжница Папулова заняла пятое место в супергиганте на Паралимпиаде

Спорт
11 марта, 4:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, марта. /ТАСС

Шестикратной паралимпийской чемпионкой стала француженка Мари Боше

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Мария Папулова

Мария Папулова

© Сергей Красноухов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Папулова заняла пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине "супергигант" в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Папулова показала время 1 минута 37,11 секунды. Победу одержала француженка Мари Боше с результатом 1 минута 32,83 секунды. Ранее в Пхёнчхане Боше завоевала золото в скоростном спуске, француженка стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Серебро завоевала немка Андреа Ротфусс (отставание 0,27 секунды), третье место заняла канадка Алана Рамзи (+2,37).

Папулова является серебряной и дважды бронзовой медалисткой чемпионатов мира, а также призером Кубков мира. Паралимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере 36-летней Папуловой. На Играх в Сочи она также стала пятой в супергиганте. Ранее в Пхёнчхане россиянка заняла пятое место в скоростном спуске.

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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