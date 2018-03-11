Фигуристка Трусова рада двум четверным прыжкам больше, чем победе на юниорском ЧМ

ТАСС, 11 марта. Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что двум чисто исполненным прыжкам в четыре оборота на юниорском чемпионате мира она рада больше, чем победе на турнире. Слова спортсменки приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев.

В субботу Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Софии, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе 13-летняя россиянка чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Трусова получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе - 92,32 балла. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

"Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я сделала это", - заявила Трусова.

"После того, как я смогла сделать эти четверные прыжки, я была очень рада. Но мне еще надо было прокатать оставшуюся часть программы. Мне все еще надо было сделать три сложных каскада. Я должна была собраться", - поделилась спортсменка.

Трусова является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. В текущем сезоне Трусова не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров.