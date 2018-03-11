Россиянин Францев расстроен, что не вошел в тройку в супергиганте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Францев рассчитывал как минимум на попадание в первую тройку в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине "супергигант" среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал гид-ведущий россиянина Герман Аграновский.

Россиянин показал пятый результат - 1 минута 29,3 секунды. Другой российский горнолыжник Валерий Редкозубов со спортсменом-ведущим Евгением Героевым стал шестым с результатом 1 минута 31,26 секунды. Золотую медаль завоевал словак Якуб Крако (ведущий - Бранислав Брозман), показавший время 1 минута 26,11 секунды, вторым стал итальянец Джакомо Бертаньолли (ведущий - Фабрицио Касаль), уступивший лидеру 0,18 секунды. Словак Мирослав Хараус (ведущий - Марос Худик) занял третье место с отставанием 0,55 секунды.

"Конечно, мы рассчитывали побороться за тройку, но не удалось, - рассказал Аграновский. - Посмотрим, что будет дальше, еще два вида впереди. Завтра выходной, за который сейчас главное настроиться".

Аграновский отметил, что спортсмену не хватило стартов для подготовки к Играм. "Вчера был скоростной спуск, в этом виде мы в прошлом году вообще не выступали в связи с разными ситуациями. Не хватило тренировок и здесь - две отменили из-за погоды. Но сегодня все более-менее получилось. Тяжеловато пришлось, позже разберемся, где проиграли", - сказал гид-ведущий.

Францев является чемпионом мира, а также победителем Кубка мира и Европы. Паралимпиада в Пхёнчхане стала третьей в карьере 26-летнего спортсмена. На Играх в Ванкувере он занял 13-е место в супергиганте, а на Играх в Сочи - пятое. Ранее в Пхёнчхане Францев стал пятым в скоростном спуске.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в качестве нейтральных паралимпийцев и в усеченном составе из- за отстранения Паралимпийского комитета России. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.