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Российская лыжница Зайнуллина стала четвертой в классе "сидя" на Паралимпиаде

Спорт
11 марта, 6:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, марта. /ТАСС

Победила американка Кендалл Гретч, Надежда Федорова заняла пятое место, Ирина Гуляева стала шестой

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Марта Зайнуллина

Марта Зайнуллина

©  Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марта Зайнуллина заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом на 12 км в классе "сидя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Россиянка преодолела дистанцию за 39 минут 9 секунд. Другая российская лыжница Надежда Федорова заняла пятое место, уступив лидеру 1 минуту 30,6 секунды. Ирина Гуляева стала шестой (отставание 2.04,7), Мария Иовлева - седьмой (+2.38,8), Акжана Абдикаримова - 16-й (+8.10,9).

Победу в гонке одержала американка Кендалл Гретч с результатом 38 минут 15,9 секунды. Серебро выиграла немка Андреа Эскау (+32,4 секунды), другая американка Оксана Мастерс стала третьей (+49,0). Гретч впервые в карьере выступает на Паралимпиаде. Ранее в Пхёнчхане американка одержала победу в биатлонной гонке на 6 км.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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