Российский горнолыжник Бугаев стал пятым в супергиганте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Бугаев занял пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине "супергигант" в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Россиянин показал время 1 минута 28,47 секунды. Другой российский спортсмен Александр Алябьев занял 19-место (1.31,83), Алексей Микушин стал 26-м (1.34.76). В субботу в Пхёнчхане прошли соревнования в скоростном спуске. Бугаев занял седьмое место, Алябьев - 11-е, Микушин - 23-е.

Победу в супергиганте одержал швейцарец Тео Гмур с результатом 1 минута 24,83 секунды. 21-летний швейцарец стал двукратным паралимпийским чемпионом, ранее в Пхёнчхане он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал 17-летний француз Артур Боше (отставание 1,81 секунды), в скоростном спуске он также выиграл серебро. Третье место занял австриец Маркус Зальхер (+3,06).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.