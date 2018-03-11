Дебютант Паралимпиады Микушин надеется выступить в слаломе лучше, чем в скоростных видах

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Дебютант Паралимпийских игр российский горнолыжник Алексей Микушин рассчитывает, что сможет показать лучший результат 14 марта в слаломе в южнокорейском Пхёнчхане после неудачи в скоростных видах. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в супергиганте в классе "стоя", где показал только 26-й результат со временем 1 минута 34,76 секунды.

"Не повезло сегодня - промазал, не попал в ворота, в результате пришлось притормаживать на третьем вираже. Да нормально все, как готовились - так и выступаем. Это не моя основная дисциплина, я предпочитаю гигант, а скоростные виды не мое. Так что понемногу набираю ход к слалому", - отметил Микушин.

19-летний спортсмен рассказал, что достаточно спокоен, несмотря на дебют на Играх. "В целом я совершенно спокоен, шел уверенно. И промазал тоже уверенно", - подчеркнул горнолыжник.

Победу в супергиганте одержал швейцарец Тео Гмур с результатом 1 минута 24,83 секунды. 21-летний швейцарец стал двукратным паралимпийским чемпионом, ранее в Пхёнчхане он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал 17-летний француз Артур Боше (отставание 1,81 секунды), в скоростном спуске он также выиграл серебро. Третье место занял австриец Маркус Зальхер (+3,06).

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет в Пхёнчхане 18 марта.