Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дебютант Паралимпиады Микушин надеется выступить в слаломе лучше, чем в скоростных видах

Спорт
11 марта, 7:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, марта. /ТАСС

Микушин в супергиганте в классе "стоя" показал 26-й результат

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Микушин

Алексей Микушин

©  Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Дебютант Паралимпийских игр российский горнолыжник Алексей Микушин рассчитывает, что сможет показать лучший результат 14 марта в слаломе в южнокорейском Пхёнчхане после неудачи в скоростных видах. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в супергиганте в классе "стоя", где показал только 26-й результат со временем 1 минута 34,76 секунды.

"Не повезло сегодня - промазал, не попал в ворота, в результате пришлось притормаживать на третьем вираже. Да нормально все, как готовились - так и выступаем. Это не моя основная дисциплина, я предпочитаю гигант, а скоростные виды не мое. Так что понемногу набираю ход к слалому", - отметил Микушин.

19-летний спортсмен рассказал, что достаточно спокоен, несмотря на дебют на Играх. "В целом я совершенно спокоен, шел уверенно. И промазал тоже уверенно", - подчеркнул горнолыжник.

Победу в супергиганте одержал швейцарец Тео Гмур с результатом 1 минута 24,83 секунды. 21-летний швейцарец стал двукратным паралимпийским чемпионом, ранее в Пхёнчхане он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал 17-летний француз Артур Боше (отставание 1,81 секунды), в скоростном спуске он также выиграл серебро. Третье место занял австриец Маркус Зальхер (+3,06).

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет в Пхёнчхане 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин: модернизация МиГ-31 шла одновременно с разработкой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Военные восстановят к 9 мая поднятый со дна Баренцева моря танк "Шерман"
3
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
4
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь
5
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
6
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама