"Нэшвилл" проиграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ и прервал серию из 10 побед подряд

ТАСС, 11 марта. "Нэшвилл" в серии буллитов проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сами Ватанен (8-я минута) и Брайан Бойл (32). Бойл также забросил победный буллит в послематчевой серии. У хозяев отличились Маттиас Экхольм (2) и Райан Джохансен (59).

"Нэшвилл" прервал свою победную серию из десяти матчей подряд. Команда набрала 98 очков в 68 играх и продолжает лидировать в Западной конференции. "Нью-Джерси" с 78 очками в 69 встречах занимает седьмое место на Востоке.

В следующем матче в ночь на четверг "Нью-Джерси" на выезде сыграет с "Вегасом". "Нэшвилл" днем ранее на своем льду примет "Виннипег".

В другом матче дня "Торонто" прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв дома "Питтсбург" со счетом 5:2. Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей. "Флорида" дома одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 в серии буллитов. Шведский вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист провел 800-й матч в лиге, став первым европейским голкипером в истории НХЛ, добившимся такого результата.