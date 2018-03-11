Дэйли: игроки НХЛ сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх в 2022 году

ТАСС, 11 марта. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сохраняют шансы на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, слова которого приводит пресс-служба лиги.

"Могу сказать, что шансы [на участие игроков НХЛ в Играх-2022] есть, - отметил Дэйли. - У нас еще есть несколько лет для того, чтобы принять решение. Но я считаю, что этот вопрос не является принципиальным в осуществлении наших планов по развитию хоккея в Китае".

В начале апреля 2017 года лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года.

Победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряную медаль завоевала сборная Германии, бронзовым призером стала команда Канады.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.