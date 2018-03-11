Российские керлингисты одержали первую победу в смешанном турнире на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты одержали победу над командой Финляндии со счетом 12:5 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков. Россияне досрочно победили в матче с финнами, в седьмом энде они выиграли со счетом 5:0.

Эта победа стала для россиян первой на турнире, в субботу они уступили сборным Германии и Южной Кореи. Команда занимает восьмое место в таблице соревнований.

В понедельник россияне встретятся с командами Норвегии (3:35 мск) и США (13:35 мск). Норвежцы проиграли три матча из трех на турнире и занимают последнее место. Американцы провели два матча на Паралимпиаде и оба проиграли, они делят десятую строчку с командой Финляндии.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.