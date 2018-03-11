Российский биатлонист Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Увате

ТАСС, 11 марта. Россиянин Александр Логинов занял первое место в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в российском Увате. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 0,3 секунды и допустил один промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял россиянин Алексей Слепов, уступивший победителю 1,4 секунды и также допустивший один промах. Третьим стал немец Филипп Наврат (+3,3; 0 промахов).

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место (+4,5; 0), Петр Пащенко - восьмое (+51,9; 3), Семен Сучилов - 14-е (+1.24,4; 2), Кирилл Стрельцов - 36-е (+2.57,7; 5).

Логинов пропускает этап Кубка мира в финском Контиолахти из-за визовых проблем, которые возникли у него при пересечении границы. Из-за этого спортсмен также примет участие в этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, который является заключительным в календаре сезона и пройдет с 13 по 17 марта.