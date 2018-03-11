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Американский боксер Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом

Спорт
11 марта, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

По словам менеджера российского боксера Алекса Вайсфельда, Липинец снова будет драться за титул IBF с первым номером рейтинга

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Майки Гарсия

Майки Гарсия

© AP Photo/Andres Kudacki

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Американец Майки Гарсия откажется от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг после победы над россиянином Сергеем Липинцом. Об этом ТАСС заявил менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке в Сан- Антонио (США, штат Техас) Липинец проиграл Гарсии по очкам. Все судьи отдали победу американцу - 116:111, 117:110, 117:110.

"Гарсия оставит пояс и будет драться с [Хорхе] Линаресом, а Сергей опять будет драться за титул IBF с первым номером [рейтинга]", - сказал Вайсфельд.

Липинец не сумел защитить пояс чемпиона IBF, который завоевал в ноябре 2017 года, победив японца Акихиро Кондо по очкам. 28-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (10 нокаутом).

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