Американский боксер Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Американец Майки Гарсия откажется от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг после победы над россиянином Сергеем Липинцом. Об этом ТАСС заявил менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом поединке в Сан- Антонио (США, штат Техас) Липинец проиграл Гарсии по очкам. Все судьи отдали победу американцу - 116:111, 117:110, 117:110.

"Гарсия оставит пояс и будет драться с [Хорхе] Линаресом, а Сергей опять будет драться за титул IBF с первым номером [рейтинга]", - сказал Вайсфельд.

Липинец не сумел защитить пояс чемпиона IBF, который завоевал в ноябре 2017 года, победив японца Акихиро Кондо по очкам. 28-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (10 нокаутом).