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Синие кепки стали визитной карточкой российских керлингистов на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
11 марта, 11:39 дата обновления: 11 марта, 11:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, марта. /ТАСС

Керлингист Александр Шевченко рассказал, что образ команда придумала на предстартовом сборе в Японии

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Российские керлингисты-колясочники на Паралимпийских играх в Пхёнчхане

Российские керлингисты-колясочники на Паралимпийских играх в Пхёнчхане

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты-колясочники, выступающие на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, нашли свою "фишку" - визитной карточкой нейтральных паралимпийцев, выступающих либо в серой, либо в черной форме, стали яркие синие кепки. Как рассказал журналистам игрок коллектива Александр Шевченко, образ команда придумала на предстартовом сборе в Японии.

В воскресенью российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде, обыграв команду Финляндии со счетом 12:5.

"Это было командное решение - эпатировать публику таким образом. Перед Играми мы были на сборе в Японии две недели, там ими и закупились, - рассказал Шевченко. - Считайте это нашим аналогом знаменитых норвежских штанов. Они, конечно, молодцы, задают моду в керлинге".

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"Мы либо в серой форме, либо в черной, но кепка дополняет наш имидж нейтральных атлетов, - продолжил он. - Ими быть непросто, но мы выполняем решение Международного паралимпийского комитета и выполним его до конца. Нарушения могут привести к дисквалификации как команды, так и всей делегации".

Игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта.

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