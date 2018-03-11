Синие кепки стали визитной карточкой российских керлингистов на Паралимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты-колясочники, выступающие на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, нашли свою "фишку" - визитной карточкой нейтральных паралимпийцев, выступающих либо в серой, либо в черной форме, стали яркие синие кепки. Как рассказал журналистам игрок коллектива Александр Шевченко, образ команда придумала на предстартовом сборе в Японии.

В воскресенью российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде, обыграв команду Финляндии со счетом 12:5.

"Это было командное решение - эпатировать публику таким образом. Перед Играми мы были на сборе в Японии две недели, там ими и закупились, - рассказал Шевченко. - Считайте это нашим аналогом знаменитых норвежских штанов. Они, конечно, молодцы, задают моду в керлинге".

"Мы либо в серой форме, либо в черной, но кепка дополняет наш имидж нейтральных атлетов, - продолжил он. - Ими быть непросто, но мы выполняем решение Международного паралимпийского комитета и выполним его до конца. Нарушения могут привести к дисквалификации как команды, так и всей делегации".

Игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта.