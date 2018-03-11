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Российские керлингисты победили финнов на Паралимпиаде, учтя ошибки двух первых встреч

Спорт
11 марта, 12:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, марта. /ТАСС

В воскресенье россияне обыграли финнов со счетом 12:5

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сделав работу над ошибками после двух первых матчей, проигранных сборным Германии и Южной Кореи. Об этом журналистам рассказал игрок команды Александр Шевченко.

Команда нейтральных паралимпийских атлетов, в которую входят Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице- скип), Дарья Щукина, Шевченко и Андрей Мещеряков в воскресенье выиграли у сборной Финляндии со счетом 12:5 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд.

"За плечами у нас много турниров, они все по-разному начинались. Но у нас есть конечный результат, мы сделали выводы, поняли, где ошиблись, и постараемся больше не допускать этих ошибок, - рассказал Шевченко. - Здесь новых команд нет, все участники нам знакомы, со многими хорошие приятельские отношения".

Выиграть матч российским керлингистам помог эмоциональный настрой и установки тренера. "Сначала у нас был небольшой спад. Но после перерыва мы перестроились, стали играть на эмоциональном подъеме, выполнили установки тренера и выиграли", - отметил Шевченко.

В понедельник россияне встретятся с командами Норвегии (3:35 мск) и США (13:35 мск).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения.

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