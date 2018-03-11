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Сборная Италии завоевала золото командного турнира на этапе КМ по сноуборд-кроссу в Москве

Спорт
11 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Второе место заняла команда Австрии, третье - сборная США

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ТАСС, 11 марта. Итальянцы Эмануэль Ператонер и Омар Визинтин стали первыми на этапе Кубка мира по сноуборд-кроссу в командных соревнованиях. Турнир проходит в Москве.

В финальном заезде Ператонер и Визинтин опередили австрийцев Алессандро Хеммерле и Юлиана Люфтнера, бронзу завоевали американцы Джейк Веддер и Сенна Лейта. Россияне Василий Локтев-Загорский и Даниил Дильман выбыли на стадии 1/4 финала.

В аналогичной дисциплине у женщин победительницами стали Нелли Моенн-Локкоз и Клоэ Треспеш из Франции, серебро завоевали канадки Зои Бергерманн и Тесс Критчлоу, бронза у представительниц Швейцарии Лары Казановой и Симоны Мейлер. Российские сноубордистки Анастасия Привалова и Екатерина Локтева-Загорская в итоговом протоколе заняли восьмое место.

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