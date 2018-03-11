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Легкоатлетка Чичерова, скорее всего, не вернется в спорт после отбытия дисквалификации

Спорт
11 марта, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Дисквалификация россиянки заканчивается 30 июня 2018 года

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Анна Чичерова

Анна Чичерова

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в прыжках в высоту Анна Чичерова, скорее всего, не вернется в спорт после окончания дисквалификации, которая завершится 30 июня 2018 года. Об этом 35-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата туринабол по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. После этого Чичерова приняла решение вернуть бронзу ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций, в свою очередь, приняла решение дисквалифицировать Чичерову до 30 июня 2018 года.

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"Вернусь ли я в спорт после 30 июня? Скорее нет, чем да", - заметила Чичерова.

"Будет ли зависеть мое возвращение от того, появится ли у меня потом возможность выступать на зарубежных стартах? Отчасти да, но ситуации бывают разные. Я двигаюсь. Выльется ли это в соревновательную деятельность, пока не известно никому", - заключила спортсменка.

Чичерова - победительница Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.

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