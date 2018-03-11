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Чемпион мира и Европы Павличенко хочет выступать в новом сезоне и в санях-двойках

Спорт
11 марта, 14:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На проходившем в начале марта в Сочи чемпионате России Павличенко стал первым в соревнованиях саночников-одиночников как в обычных заездах, так и в спринте

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Семен Павличенко

Семен Павличенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион Европы по санному спорту Семен Павличенко, в чьем активе есть также золото мирового первенства 2015 года, желает в следующем сезоне попробовать себя и в санях-двойках. Об этом Павличенко сообщил ТАСС.

На проходившем в начале марта в Сочи чемпионате России Павличенко стал первым в соревнованиях саночников-одиночников как в обычных заездах, так и в спринте.

"У меня сейчас есть большое желание выступать также и в санях-двойках, - признался Павличенко. - Есть ребята, которые хотели бы быть со мной в одном экипаже. Может быть, это будет Александр Горбацевич, а может, и кто-то другой. Сейчас очень важно собрать хорошие сани, которые были бы удобными и хорошо управлялись".

"Но если в начале сезона я пойму, что моя затея не удалась, то откажусь от нее, - продолжил собеседник агентства. - А сейчас я очень хочу прокатиться. Олимпийский сезон прошел, самое время испытать что-то новое. Пробовать себя буду на вкатывающих сборах, думаю, что у меня неплохо получится".

Павличенко подчеркнул, что видит смысл совмещать выступления в одиночках и двойках только в том случае, если в обеих дисциплинах будет добиваться высоких результатов. "Занимать чье-то место и кататься на среднем уровне - не по мне. Я думаю, что ребята, которые давно выступают в двойках, не будут против моего прихода. Мне хочется открыть что-то новое, понять секрет успешного выступления в санях двойках, чтоб потом поделиться им с товарищами по команде", - заключил собеседник ТАСС.

По словам Павличенко, занявшего на Олимпиаде-2018 14-е место, до сегодняшнего дня совмещать выступления как в одиночках, так и в двойках, удавалось только саночникам- юниорам, которым затем с переходом во взрослую команду приходилось делать выбор.

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