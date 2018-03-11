Российский боксер Каштанов 2 июня проведет бой за титул чемпиона Европы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский боксер Станислав Каштанов 2 июня в Германии проведет поединок за титул чемпиона Европы (EBU) в первом полусреднем весе против немца Робина Красничи. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Готовлюсь к этому поединку", - сказал Каштанов.

Также спортсмен, который в прошлом году получил российское гражданство, сообщил, что вернулся в Донецк и в настоящее время проживает там.

Каштанов в июне прошлого года раздельным решением судей победил белоруса Сергея Хомицкого в поединке на Красной площади в Москве. Всего на счету 33-летнего спортсмена 36 побед (21 нокаутом) и два поражения. В активе 30-летнего Красничи 47 побед (17 нокаутом) и пять поражений.