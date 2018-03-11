"Барселона" договорилась о приобретении бразильского футболиста Артура

ТАСС, 11 марта. Футбольный клуб "Барселона" договорился с бразильским "Гремио" о приобретении 21-летнего полузащитника Артура. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Бразилец станет игроком каталонского клуб в июле 2018 года. "Сумма сделки составит €30 млн плюс €9 млн других различных выплат", - говорится в сообщении.

Артур - центральный атакующий полузащитник, начал карьеру в молодежной команде клуба "Гояс" в своем родном городе Гояния в 2008 году, прежде чем перейти в "Гремио" в 2010 году. В 2015 году Артур начал выступать за основной состав "Гремио", с тех пор приняв участие в 52 играх команды (2 гола). В 2017 году он стал победителем Кубка Либертадорес.

Футболист выступал за сборные Бразилии для игроков до 17 и до 20 лет. В 2017 году Артур получил первый вызов в основную команды страны, но на поле в ее составе пока не появлялся.