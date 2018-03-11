Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская синхронистка Колесниченко завоевала золото на этапе Мировой серии в Париже

Спорт
11 марта, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Второе место заняла Елизавета Яхно из Украины, третье - японка Юкико Инуи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Колесниченко

Светлана Колесниченко

© EPA/Zsolt Czegledi

ТАСС, 11 марта. Россиянка Светлана Колесниченко стала первой в произвольной программе в дисциплине соло на первом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию. Соревнования проходят в Париже.

24-летняя спортсменка показала результат 95,5000 балла. Второе место заняла Елизавета Яхно из Украины (91,5667), бронза у японки Юкико Инуи (91,0000).

В женских соревнованиях в соло также выступал россиянин Александр Мальцев, он занял седьмое место (87,2333).

Колесниченко является олимпийской чемпионкой 2016 года в соревнованиях команд, также спортсменка 13 раз становилась победительницей чемпионатов мира. Этап Мировой серии завершится в воскресенье произвольными программами дуэтов и смешанных дуэтов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама