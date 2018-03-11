Российская синхронистка Колесниченко завоевала золото на этапе Мировой серии в Париже

ТАСС, 11 марта. Россиянка Светлана Колесниченко стала первой в произвольной программе в дисциплине соло на первом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию. Соревнования проходят в Париже.

24-летняя спортсменка показала результат 95,5000 балла. Второе место заняла Елизавета Яхно из Украины (91,5667), бронза у японки Юкико Инуи (91,0000).

В женских соревнованиях в соло также выступал россиянин Александр Мальцев, он занял седьмое место (87,2333).

Колесниченко является олимпийской чемпионкой 2016 года в соревнованиях команд, также спортсменка 13 раз становилась победительницей чемпионатов мира. Этап Мировой серии завершится в воскресенье произвольными программами дуэтов и смешанных дуэтов.