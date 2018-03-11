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Путин признался, что играть в хоккей, когда поддаются, не интересно

Спорт
11 марта, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Глава государства отметил, что ему нравится забивать голы

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин признался, что ему неинтересно играть в хоккей, если [соперники] ему поддаются. Об этом он рассказал в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

"Удовольствие - в победе", - сказал президент, заметив, что ему нравится забивать голы. "Не очень интересно играть становится, - добавил он, отвечая на вопрос, как он относится к игре в поддавки. - Меня и так стараются [беречь, - прим. ТАСС] коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я".

Глава государства рассказал, что во время игры, бывает, кричит, но никогда не ругается. По его словам, схватки на льду на рабочие отношения не влияют. "Нет, ну что вы?" - ответил он на шуточный вопрос, уволил ли кого-нибудь после хоккейного матча.

Путин признался, что залог его энергичности в двух вещах: " Это уверенность в правильности того, что ты делаешь, и готовность посвятить этому свою жизнь".

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