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Палкина стала второй на Кубке Европы в метании молота в турнире спортсменов до 23 лет

Спорт
11 марта, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Россиянка в лучшей попытке показала результат 65,97 метра

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ТАСС, 11 марта. Российская метательница молота Софья Палкина завоевала серебряную медаль на Кубке Европы в турнире спортсменов до 23 лет. Соревнования проходит в португальской Лейрии.

Россиянка в лучшей попытке показала результат 65,97 метра. Победительницей стала венгерка Река Дьюрац (69 м). Третье место заняла полька Катарина Фурманек (65,15).

В предыдущий соревновательный день россиянин Даниил Данилов занял восьмое место в соревнованиях по метанию молота среди спортсменов не старше 23-х лет, в лучшей попытке показав результат 64,29 м. Алексей Сокирский с результатом 73,33 м занял восьмое место в соревнованиях по метанию молота во взрослой возрастной группе. Российский метатель диска Виктор Бутенко стал пятым с результатом 62,61 м.

Европейская ассоциация легкой атлетики одобрила участие шестерых российских легкоатлетов в Кубке Европы по метаниям. Кроме Палкиной, Данилова, Сокирского и Бутенко в соревнованиях принимают участия метательница диска Юлия Мальцева и метатель ядра Александр Лесной.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить спортсменам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

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