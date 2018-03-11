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Российский биатлонист Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира

Спорт
11 марта, 16:10 дата обновления: 11 марта, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Победу одержал австриец Юлиан Эберхард, вторым стал француз Мартен Фуркад

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA/HEIKO JUNGE

ТАСС, 11 марта. Россиянин Антон Шипулин стал третьим в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Россиянин преодолел дистанцию за 38 минут 24,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал. Он уступил победителю гонки австрийцу Юлиану Эберхарду, допустившему два промаха, 19,3 секунды, серебро завоевал француз Мартен Фуркад (+6,9 секунды; 2 промаха). Еще один россиянин Антон Бабиков стал 23-м (+2.19,4; 4 промаха).

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Ранее на этапе в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне. Всего на счету российских спортсменов теперь пять медалей на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, а мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.

Для 30-летнего Шипулина этот подиум стал 44-м в личных гонках на этапах Кубка мира. Он 11 раз был первым, 14 раз - вторым, 19 раз - третьим. Шипулин является чемпионом мира и олимпийским чемпионом Игр в Сочи. В общем зачете Кубка мира россиянин идет третьим, набрав 568 очков. Лидирует Мартен Фуркад (888), вторым идет норвежец Йоханнес Бё (845).

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским масс-стартом. 

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