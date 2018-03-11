Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский прыгун в воду Шлейхер завоевал бронзу на этапе Мировой серии в Пекине

Спорт
11 марта, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Российский спортсмен набрал 512,05 балла

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Шлейхер

Никита Шлейхер

© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 11 марта. Россиянин Никита Шлейхер стал третьим в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.

Российский спортсмен набрал 512,05 балла. Победителем стал китайский спортсмен Ян Цзянь (539,55), вторым стал его соотечественник Чэнь Айсэнь (529,05). Еще один россиянин Александр Бондарь стал четвертым (506,55).

В соревнованиях по синхронным прыжкам смешанных дуэтов с 10-метровой вышки Шлейхер в паре с Юлией Тимошининой занял четвертое место, набрав 304,11 балла. Победителями стали Линь Шань и Лянь Цзюньцзе из Китая (349,56).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ
4
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
Игорь Матвиенко и "Фабрика" выпустили песню-частушку "Вова-Вова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама