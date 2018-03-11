Российские паралимпийцы остались в воскресенье без наград на Играх в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы остались в воскресенье без медалей на проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Играх. Керлингисты на колясках команды скипа Константина Курохтина одержали первую победу на турнире, обыграв соперников из Финляндии.

Во второй соревновательный день Паралимпиады были разыграны восемь комплектов наград: в горнолыжном спорте и лыжных гонках. Лыжники соревновались на дистанциях 15 км у мужчин и 12 км - у женщин в категории "сидя". В женской гонке золотые медали выиграла американка Кендалл Гретч, серебро завоевала Андреа Эскау из Германии, бронзу - Оксана Мастерс из США.

Места с четвертое по седьмое заняли российские спортсменки Марта Зайнуллина, Надежда Федорова, Ирина Гуляева и Мария Иовлева, тогда как Акжана Абдикаримова показала 16-й результат.

В мужских лыжных гонках российские паралимпийцы не выступают, на дистанции 15 км победил украинец Максим Яровой, серебро завоевал американец Дэниэл Конссен, бронза - у Синь Ый Хюна из Южной Кореи.

Фаркашова, Боше и Шаффельхубер продолжают побеждать

В горнолыжном спорте прошли соревнования в супергиганте в трех категориях у мужчин и женщин. В женских стартах по второй золотой медали на Паралимпийских играх в Пхёнчхане завоевали главные фавориты - Хенриета Фаркашова (категория для слабовидящих), француженка Мари Боше (категория "стоя") и немка Анна Шаффельхубер ("сидя"), которые накануне победили и в скоростном спуске.

Фаркашова стала семикратной паралимпийской чемпионкой, первые золотые медали выиграв еще в Ванкувере в 2010 году, тогда как Боше завоевала шестую награду высшей пробы. Шаффельхубер выиграла седьмую подряд золотую паралимпийскую медаль - на Играх в Сочи спортсменка, которой тогда было 20 лет, победила во всех пяти горнолыжных дисциплинах.

В классе слабовидящих серебряную и бронзовую награды завоевали британки Милли Найт и Менна Фитцпатрик соответственно. В категории "стоя" медали выиграли немка Андреа Ротфусс (серебро) и Алана Рэмзи из Канады (бронза), тогда как россиянка Мария Папулова заняла пятое место - как и накануне в скоростном спуске. Наконец, в категории "сидя" серебряную награду завоевала австрийка Клаудия Лёш, тогда как бронзу выиграла японка Мамока Мураока.

В соревнованиях мужчин в категории слабовидящих спортсменов пятое и шестое места заняли российские паралимпийцы Иван Францев и 45-летний Валерий Редкозубов - двукратный чемпион Сочи. Победил в этом виде словак Якуб Крако, который накануне стал вторым в скоростном спуске, вторым стал итальянец Джакомо Бертаньолли, третьим - еще один словацкий паралимпиец Мирослав Гараус.

В категории "стоя" двукратным чемпионом Пхёнчхана стал Тео Гмюр из Швейцарии, который опередил француза Артюра Боше и австрийца Маркуса Зальхера - такой же пьедестал сложился после субботнего скоростного спуска. Пятое место в этом виде занял Алексей Бугаев, Александр Алябьев показал 19-й результат, Алексей Микушин - 28-й.

В категории "сидя" в супергиганте победил канадский горнолыжник Курт Оутуэй, вторым стал чемпион Пхёнчхана в скоростном спуске американец Эндрю Курка, третьим - француз Фредерик Франсуа. Российские паралимпийцы в этом классе не представлены.

Первая победа керлингистов

Керлингисты во главе со скипом Константином Курохтиным одержали первую победу на турнире, со счетом 12:5 победив соперников из Финляндии. С одной победой в трех матчах команда нейтральных паралимпийских атлетов делит седьмое место при 12 участниках, лидируют же с тремя победами сборные Канады, Китая и Южной Кореи. В полуфинал выходят четыре лучшие команды по итогам однокругового турнира.

"В нашей команде по характеру все лидеры, каждый в зеркале видит личность, - сказал ТАСС Курохтин. - Но керлинг такая игра, где существует субординация. Внутри человека должна быть особая химия, чтобы получился хороший коллектив, а у нас именно хороший коллектив, это я точно говорю". В соревнованиях по керлингу на колясках участвуют смешанные команды, партнерами Курохтина являются Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Визитной карточкой нейтральных паралимпийцев, выступающих либо в серой, либо в черной форме, стали яркие синие кепки. "Это было командное решение - эпатировать публику таким образом, перед Играми мы были на сборе в Японии две недели, там ими и закупились, - рассказал Шевченко. - Считайте это нашим аналогом знаменитых норвежских штанов. Они, конечно, молодцы, задают моду в керлинге".

Три очередных матча в воскресенье были сыграны в турнире по следж-хоккею. В группе А сборная Канады со счетом 10:0 разгромила соперников из Италии, в группе В такой же крупный счет зафиксирован в матче сборных США и Японии, тогда как хозяева из Южной Кореи со счетом 3:2 в овертайме обыграли чехов.

После двух дней Паралимпиады на счету российских паралимпийцев три медали - две золотые и одна серебряная. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, серебряную награду завоевала Анна Миленина.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.