Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин упал в концовке масс-старта на этапе Кубка мира в Контиолахти скорее из-за усталости на последнем подъеме, нежели из-за контакта с соперником. Такое мнение ТАСС по телефону высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Шипулин не устоял на ногах на последнем подъеме перед финишем масс-старта на этапе Кубка мира в Финляндии и в итоге занял третье место. Первым стал австриец Юлиан Эберхард, вторым - француз Мартен Фуркад.

"Сложно сказать, что произошло, потому что картинка была показана не в полном объеме. Однако, как мне показалось, все-таки австриец здесь ни при чем, он уже обогнал Антона, а Антон запнулся сам, наверное, не так поставил лыжу, или ноги уже не очень держали после тяжелого подъема. Поэтому я думаю, что не стоит искать здесь каких- то подвохов. Он и Фуркад невыразительно прошли последний круг", - сказал Васильев.

Ранее на этапе в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.

30-летний Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсмен не получил приглашения на соревнования от Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что никогда не подозревался в употреблении допинга.