Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили на этапе Мировой серии в Париже

ТАСС, 11 марта. Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов на первом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию. Соревнования проходят в Париже.

Мальцев и Гурбанбердиева показали результат 91,9333 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минисини (89,5333), третье - японцы Ацуси Абе и Юми Адати (88,0333).

Ранее россиянка Светлана Колесниченко победила в произвольной программе в дисциплине соло.

Турнир закончится в воскресенье произвольной программой дуэтов.