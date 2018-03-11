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Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили на этапе Мировой серии в Париже

Спорт
11 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Россияне показали результат 91,9333 балла

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ТАСС, 11 марта. Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов на первом этапе Мировой серии по артистическому (синхронному) плаванию. Соревнования проходят в Париже.

Мальцев и Гурбанбердиева показали результат 91,9333 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минисини (89,5333), третье - японцы Ацуси Абе и Юми Адати (88,0333).

Ранее россиянка Светлана Колесниченко победила в произвольной программе в дисциплине соло.

Турнир закончится в воскресенье произвольной программой дуэтов.

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