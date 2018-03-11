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Болельщики самостоятельно объявили состав ФК "Спартак" из-за поломки звуковой системы

Спорт
11 марта, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Из-за поломки в срочном порядке за ложей прессы, расположенной по центру Западной трибуны, были установлены колонки, с помощью которых диктор красно-белых Макс Орлов доносил информацию до зрителей

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Болельщики московского "Спартака" без помощи диктора объявили состав команды перед матчем 22-го тура чемпионата России по футболу против клуба "СКА-Хабаровск". Необходимость самостоятельно называть фамилии футболистов возникла из-за поломки звуковой системы на стадионе "Открытие-Арена".

Из-за поломки в срочном порядке за ложей прессы, расположенной по центру Западной трибуны, были установлены колонки, с помощью которых диктор красно-белых Макс Орлов доносил информацию до зрителей. В частности, поприветствовал спартаковского ветерана Алексея Парамонова, которому 21 февраля исполнилось 93 года.

Олимпийский чемпион 1956 года и четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" нанес символический удар по мячу перед встречей.

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