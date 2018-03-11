Российские фехтовальщики завоевали два золота в заключительный день ЧЕ среди юниоров

ТАСС, 11 марта. Российские спортсмены в воскресенье завоевали две золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов, который завершился в Сочи.

В мужском турнире рапиристов сборная России в составе Антона Бородачева, Кирилла Бородачева, Владислава Мыльникова и Григория Семенюка в финальной схватке обыграла команду Польши со счетом 45:26, бронзу завоевали итальянцы.

В женских соревнованиях саблисток россиянки Валерия Кобзева, Алина Михайлова, Ольга Никитина и Евгения Подпаскова в решающем поединке победили сборную Германии - 45:43, бронзу выиграли венгерки.

В мужском командном турнире шпажистов Павел Андрияшкин, Егор Гужиев, Игорь Коровин и Иван Лимарев заняли пятое место.