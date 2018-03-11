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Решающий штрафной в пользу ФК "Спартак" вызывает сомнения - тренер "СКА-Хабаровска"

Спорт
11 марта, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Единственный гол со штрафного забил спартаковец Фернандо на 89-й минуте встречи

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Ринат Билялетдинов

Ринат Билялетдинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решающий штрафной в пользу московского "Спартака" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу вызвал сомнения у главного тренера "СКА- Хабаровска" Рината Билялетдинова. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

Единственный гол со штрафного забил спартаковец Фернандо (89-я минута). В середине первого тайма полузащитник красно-белых Квинси Промес не реализовал пенальти.

"Разочарован, что не удержали ничью. Пропусти мы с пенальти в первом тайме, морально было бы легче. Штрафной вызвал сомнения, я спросил у Александра Димидко (игрок "СКА- Хабаровска" - прим. ТАСС), он сказал, что фола не было. Этот фол испортил впечатление о матче", - сказал Билялетдинов.

"За ничьей мы не ехали. Мы понимали силу своих игроков. Давать нереальные планы мы не собирались. Конечно, хотелось сыграть иначе с точки зрения контригры", - добавил тренер.

Голкипер хабаровчан Александр Довбня отразил 11 ударов в створ ворот в этом матче и еще 14 во встрече первого круга (0:0). "Не интересовался, есть ли у него особый настрой на "Спартак". Не очень хорошо, когда вратарю приходится творить такие чудеса. Нам бы хотелось, чтобы чудеса творил вратарь соперника", - сказал Билялетдинов.

"СКА-Хабаровск" с 12 очками идет последним в таблице чемпионата.

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