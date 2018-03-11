Старший тренер сборной Херсонцев доволен выступлением россиян на Кубке Европы по метаниям

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев доволен выступлением своих спортсменов на зимнем Кубке Европы по метаниям, который завершился в воскресенье в португальской Лейрии. Об этом Херсонцев сообщил ТАСС.

Кубок Европы проходил с 10 по 11 марта, в нем принимали участие шесть россиян, выступающих в нейтральном статусе. Наилучший результат показал толкатель ядра Александр Лесной, занявший первое место. Второй в своей возрастной категории (до 23 лет) стала Софья Палкина в метании молота, Юлия Мальцева заняла третье место в метании диска. В первый соревновательный день Даниил Данилов занял восьмое место в метании молота среди спортсменов не старше 23 лет, Алексей Сокирский стал восьмым в соревнованиях по метанию молота во взрослой возрастной группе, метатель диска Виктор Бутенко показал пятый результат.

"Я считаю, что наши спортсмены выступили очень хорошо на этом турнире, - сказал Херсонцев. - Саша Лесной подтвердил свой высокий класс, Юля Мальцева в очень сильной компании соперниц сумела не затеряться и стать третьей. Софья Палкина - молодец. Все наши спортсмены приобрели очень ценный международный соревновательный опыт".

"Что касается не самого высокого результата Виктора Бутенко, то я могу сказать следующее, - продолжил собеседник агентства. - Этот спортсмен только недавно перешел к новому тренеру, который внес серьезные технические корректировки. Бутенко пока только приноравливается, и на пятое место он вышел только после единственной результативной шестой попытки".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить спортсменам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.