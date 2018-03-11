Каррера заявил, что никогда не будет ныть по поводу состава "Спартака"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил, что он доволен своими игроками и никогда не будет ныть по поводу действий руководства. Об этом он сказал на пресс- конференции после победы над командой "СКА-Хабаровск" в матче 22-го тура чемпионата России.

Ранее итальянский тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что в зимнее трансферное окно руководство клуба не приобрело ему нужных игроков.

"Я доволен игроками, которые у меня есть. Я доволен действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, для меня они сильнейшие. Я не буду никогда ныть, потому что мои игроки выкладываются и оставляют душу на поле", - сказал Каррера.

"Спартак" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0 и вышел на второе место в таблице, обойдя на два очка "Зенит".