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Каррера заявил, что никогда не будет ныть по поводу состава "Спартака"

Спорт
11 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Ранее итальянский тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что в зимнее трансферное окно руководство клуба не приобрело ему нужных игроков

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил, что он доволен своими игроками и никогда не будет ныть по поводу действий руководства. Об этом он сказал на пресс- конференции после победы над командой "СКА-Хабаровск" в матче 22-го тура чемпионата России.

Ранее итальянский тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что в зимнее трансферное окно руководство клуба не приобрело ему нужных игроков.

"Я доволен игроками, которые у меня есть. Я доволен действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, для меня они сильнейшие. Я не буду никогда ныть, потому что мои игроки выкладываются и оставляют душу на поле", - сказал Каррера.

"Спартак" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0 и вышел на второе место в таблице, обойдя на два очка "Зенит".

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