Вылет самолета с футболистами ЦСКА был задержан на два часа в аэропорту Грозного

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не смог вылететь вовремя из аэропорта в Грозном, где в воскресенье армейцы провели матч чемпионата страны с местным "Ахматом". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике московской команды Сергей Аксенов.

"Наш рейс задерживается уже больше чем на два часа. Только сейчас нам позволили пройти в здание аэропорта. Официально причину задержки не сообщали. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта ближе чем на 100 метров, видели мы и кинологов", - рассказал Аксенов.

"Сейчас все хорошо, скоро должны вылететь", - добавил он.

Встреча 22-го тура чемпионата "Ахмат" - ЦСКА завершилась примерно в 18:30 мск. Армейцы разгромили соперника со счетом 3:0.