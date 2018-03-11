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Вылет самолета с футболистами ЦСКА был задержан на два часа в аэропорту Грозного

Спорт
11 марта, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Официальная причина задержки не сообщается

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не смог вылететь вовремя из аэропорта в Грозном, где в воскресенье армейцы провели матч чемпионата страны с местным "Ахматом". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике московской команды Сергей Аксенов.

"Наш рейс задерживается уже больше чем на два часа. Только сейчас нам позволили пройти в здание аэропорта. Официально причину задержки не сообщали. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта ближе чем на 100 метров, видели мы и кинологов", - рассказал Аксенов.

"Сейчас все хорошо, скоро должны вылететь", - добавил он.

Встреча 22-го тура чемпионата "Ахмат" - ЦСКА завершилась примерно в 18:30 мск. Армейцы разгромили соперника со счетом 3:0.

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