Дворкович: британцы не должны смешивать политику и чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Британские власти и СМИ не должны лезть с политикой в футбол и бойкотировать чемпионат мира в России. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Ранее британские СМИ сообщили, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

"Я об этом читал, но было всего одно высказывание. Это пустые и бессмысленные разговоры. Я думаю, что футболисты хотят выступать, команда хочет побороться на чемпионате мира, а потом выступить и на следующем турнире, эту возможность можно потерять. Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол", - сказал Дворкович.

Издание Daily Telegraph отметило, что сборная Англии в случае развития сценария бойкота может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, поскольку нарушит правило Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому "все участвующие [футбольные] ассоциации-члены обязаны сыграть все свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша Кубка мира ФИФА".

Кроме того, любая ассоциация, которая отказывается от участия в турнире "не позднее, чем за 30 дней до его начала" должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. Данный штраф удвоится, если команда откажется от участия в чемпионате менее чем за 30 дней до его начала.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.