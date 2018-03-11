Дворкович проведет переговоры с ФИФА после инспекционного визита на стадионы ЧМ-2018

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович проведет переговоры с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) после окончания инспекционного визита ФИФА в конце марта. Об этом он рассказал журналистам.

Дворкович во вторник был назначен на должность координатора от правительства РФ по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Также он сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета турнира.

"С ФИФА будут контакты через несколько дней, когда приедет очередная инспекция, тогда и поговорим. С ними ездить не буду, у них своя работа, а у меня своя, хотя, может быть, посещу какой-нибудь один [стадион]. По итогам всей инспекции встретимся и подведем итоги. Острой инициативы встретиться с [президентом ФИФА] Джанни Инфантино нет, если он проявит инициативу, я готов, а так ближе к чемпионату мы поговорим в рабочем порядке", - сказал Дворкович.

"В курс дела ввели, подготовка в целом идет по графику, хотя есть отдельные моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы все сделать в срок. Я говорю про стадион в Самаре, там есть отставание, но есть и возможность нагнать график работ. Вся команда старается это сделать", - отметил вице-премьер.

Он рассказал, что в воскресенье договорился о сотрудничестве с руководством стадиона "Спартак". "Я сегодня на стадионе заслушал информацию по подготовке арены и тренировочных площадок, все идет в целом по графику. Обсудили рабочие вопросы и договорились о взаимодействии", - заключил Дворкович.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.