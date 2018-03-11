Глушаков: матч со "СКА-Хабаровском" заставил понервничать болельщиков "Спартака"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу со "СКА-Хабаровском" заставил понервничать болельщиков и руководство "Спартака". Об этом журналистам сказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

"Спартак" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0 в матче 22-го тура, забив победный мяч на 89-й минуте. Встреча первого круга в Хабаровске завершилась со счетом 0:0.

"В целом удовлетворение от игры есть. Хотя плохо, что не реализовали много моментов своих и не забили больше голов. Пришлось понервничать и руководству, и болельщикам", - сказал Глушаков.

"Мы и сегодня столько раз пробили, и в первом круге. Наверное, за два матча ударов 70-80 нанесли и только один гол забили. Наверное, для [вратаря соперника Александра] Довбни "Спартак" - фартовая команда", - добавил Глушаков.

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на вторую строчку в таблице. В следующем туре красно-белые в Казани сыграют с "Рубином", игра состоится 17 марта.