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Рейс с футболистами ЦСКА в Грозном задержали из-за учений

Спорт
11 марта, 22:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 11, марта. /ТАСС

В МВД Чечни отметили, что в аэропорту проводилась проверка антитеррористической защищенности и готовности сил и средств

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Вылет футбольной команды ЦСКА в Москву после выездного матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0) был задержан на несколько часов из-за учений, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального МВД.

"Проводилась проверка антитеррористической защищенности и готовности сил и средств, дислоцированных в аэропорту Грозного. Проверка показала высокую боевую готовность. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в МВД по Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram сообщил, что футболисты ЦСКА уже вылетели в Москву.

"Футболисты ЦСКА вылетели в Москву. В Грозном все спокойно. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в "угрозу теракта". Ребята, пора уходить от шаблонов, подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и т. д. происходят каждый день по всему миру", - написал глава Чечни.

Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксенов сообщил ТАСС, что рейс был задержан больше чем на два часа. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта.

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