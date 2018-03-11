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Футболист "Лиона" Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА

Спорт
11 марта, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Фекир получил повреждение 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Сент-Этьена"

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Набиль Фекир

Набиль Фекир

© EPA-EFE/ANGEL SANCHEZ

ТАСС, 11 марта. Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы по футболу из-за травмы колена. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Фекир получил повреждение 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (1:1). Футболист приступил к тренировкам в субботу, однако получил рецидив травмы и пропустит еще три недели, 13 марта ему сделают артроскопию. Под вопросом и участие Фекира в товарищеских матчах сборной Франции против Колумбии (23 марта) и России (27 марта).

Ответный матч между "Лионом" и ЦСКА пройдет 15 марта во Франции. Первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

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