Футболист "Лиона" Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА

ТАСС, 11 марта. Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы по футболу из-за травмы колена. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Фекир получил повреждение 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (1:1). Футболист приступил к тренировкам в субботу, однако получил рецидив травмы и пропустит еще три недели, 13 марта ему сделают артроскопию. Под вопросом и участие Фекира в товарищеских матчах сборной Франции против Колумбии (23 марта) и России (27 марта).

Ответный матч между "Лионом" и ЦСКА пройдет 15 марта во Франции. Первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.