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Довбня: особенного настроя на "Спартак" у футболистов "СКА-Хабаровска" не было

Спорт
11 марта, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

"Спартак" на своем поле в воскресенье обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" настраивался на матч чемпионата России против московского "Спартак", как и на другие команды. Об этом журналистам рассказал вратарь хабаровского клуба Александр Довбня.

"Спартак" на своем поле в воскресенье обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России. Решающий гол со штрафного удара забил полузащитник красно-белых Фернандо. В середине первого тайма нападающий "Спартака" Квинси Промес не забил пенальти.

"Настраивались на "Спартак" обычно, как и на все игры. Так получается, что эти матчи мне удаются. Фернандо - красавчик, хорошо попал, но, если бы я мог, выручил бы. Что касается пенальти, предполагал, что его будет бить либо [Дмитрий] Комбаров, либо Промес, и специалистом себя не считаю", - сказал Довбня.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "СКА-Хабаровск" располагается на 16-й строчке с 12 очками.

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